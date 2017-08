Böse Reiseüberraschung - andere Länder, andere Knöllchen

Widerspruch kann teuer werden

Teuer werden kann es auch, wenn man nur der Halter des Autos ist und selbst nicht im Land war. Denn in vielen Ländern gilt die Halterhaftung. Betritt der Halter also wieder das Land und hat noch einen Bußgeldbescheid offen, muss er zahlen. Möchte man generell Widerspruch einlegen, braucht man unter Umständen ein dickes Portemonnaie: denn ein mögliches Verfahren findet bei Ordnungswidrigkeiten in dem Land statt, wo sie begangen wurden – und Anwalts- und Verfahrenskosten können im Ausland schnell in die Tausende von Euro gehen.

Sonderfall Mautgebühren

Wenn bei Ihnen zum Beispiel aus Italien Inkasso-Schreiben bezüglich unbezahlter Mautgebühren eintrudeln, ist dies ein gesonderter Fall. Denn Inkasso-Unternehmen fordern das Geld in diesem Fall für die privaten Autobahnbetreiber ein – es handelt sich also um zivilrechtliche Forderungen. Solche Mautgebühren-Forderungen verfallen in Italien erst nach zehn Jahren. Häufige Ursache für offene Mautgebühren sind etwa, dass man die falsche Spur gewählt hat oder dass die Schranke aufging, ohne dass die Zahlung erfolgreich war. Wenn man also tatsächlich nicht gezahlt hat, sollte man die Rechnung schnell begleichen.

Sehr modern lassen sich übrigens in Frankreich Knöllchen mit einer speziellen App mobil zahlen. Immerhin: Die Software kann man gratis auf sein Handy laden.