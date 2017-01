Buntstifte im Test: schöne bunte Dreckschleudern

Alle möglichen Arten von krebsverdächtigen oder fortpflanzungsgefährdenden Stoffen haben die Tester von Öko-Test in der Lackschicht und den Minen gefunden. Die Mengen seien zwar meist gering. Trotzdem gehörten sie da nicht hinein, meint Öko-Test.

Einige Hersteller bezweifeln die Untersuchungsergebnisse. Faber-Castell zum Beispiel werfe den Testern Fehlmessungen vor, so ÖkoTest. Die Tester versichern aber, es habe keine falschen Messungen gegeben. Viele Stifte seien einfach „ Dreckschleudern “.

Zwei Produkte empfiehlt Öko-Test aber auch. So gut wie schadstofffrei seien die mit "gut" bewerteten Buntstifte von Staedler für 7,99 Euro und die sogar mit "sehr gut" beurteilten von Bic für 2 Euro.

Zur Einordnung der Ergebnisse hat Öko-Test den Toxikologen Professor Jan Hengstler von der TU Dortmund zu krebserregenden Schadstoffen in Buntstiften befragt. Er befürchtet „ keine Folgen größeren Ausmaßes “. Die Menge der Schadstoffe in Buntstiften sei gering. „ Trotzdem ", so Hengstler, " ist es eine unnötige Belastung mit krebserzeugenden Stoffen in Gerbrauchsprodukten, die sich vermeiden lässt. "

