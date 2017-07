Spaziergang rund um Schloss Bladenhorst

Der gepflegte Stadtpark in Castrop-Rauxel steht unter Denkmalschutz. Der Gondelteich ist am Südufer mit Stauden, Gräsern, Farnen und niedrigen Ziergehölzen bepflanzt. Im hinteren Teil befindet sich ein Rosengarten und eine Konzertmuschel. Am Ende des Stadtgartens befindet sich eine Villensiedlung und ein anliegender Wald.