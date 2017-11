Puma, EvoPower vigor. Das Obermaterial besteht dieses Schuhs für rund 200 Euro besteht aus speziellem Adap Lite Material. Ist also künstlich. Kein Leder. Das Material ist besonders weich und flexibel. Durch diese Flexibilität kann der Fuß im Spiel auch überstreckt werden. Und diese Flexibilität trägt offenbar auch zu einer guten Haltbarkeit bei. Denn nach einem Dauertest über vier Wochen waren noch keinerlei Gebrauchsspuren am Schuh erkennbar. Zudem passte er sich trotz des künstlichen Obermaterials noch ein wenig an den Fuß an, was zur Komfortabilität beitrug.