Baumärkte schlampen bei Insektizid-Beratung

Nur ein Baumarkt mit guter Beratung

In nur einem Baumarkt wurde tatsächlich vorschriftsmäßig beraten - in allen anderen gar nicht oder nur lückenhaft. In immerhin vier Baumärkten erübrigte sich eine Beratung, weil dort von Anfang an ökologisch unbedenkliche Maßnahmen empfohlen wurden oder weil wegen fehlendem Fachpersonal kein Verkauf stattfand.

Verband: " Da sind Fehler passiert "

Der Dachverband der Baumärkte in Deutschland ist der Handelsverband Heimwerken, Bauen und Garten in Köln. Hauptgeschäftsführer Peter Wüst räumt die Beratungsdefizite beim Pflanzenschutzmittelverkauf ein: " Da sind Fehler passiert, da müssen wir nicht drumrum reden oder das schön reden, dass das passiert ist, ist unschön, das bedauern wir als Verband und Branche außerordentlich, da müssen wir was dran ändern, klar: Wir müssen mehr schulen und besser schulen, wir müssen aber auch die Prozesse verändern ."

Denn eigentlich seien Baumärkte Selbstbedienungsläden. Und viele Kunden wollten gar keine Beratung - hier müsse ein Umdenken einsetzen. "Wenn Sie 4.000 Läden mit über hunderttausend Mitarbeitern haben, dann ist es nicht leicht, etwas zu verändern. Aber wir arbeiten daran, die Fehler dürfen sich nicht wiederholen", weist Wüst aber darauf hin, dass eine solche Veränderung nicht von einem Tag auf den anderen möglich sei.