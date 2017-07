Spaziergang: Bad Lippspringe

Der bepflanzte Froschkönig im Arminiuspark vor dem Prinzenpalais ist gärtnerische Höchstleistung und ein Markenzeichen der "Landesgartenschau" in Bad Lippspringe. Das Quellgebiet der Lippe gab der Stadt ihren Namen. In unmittelbarer Nachbarschaft zur Burgruine "springt die Lippe", nimmt ihren Lauf und mündet etwa 230 Kilometer weiter bei Wesel in den Rhein. Sie gehört mit 740 Litern Schüttung in der Sekunde zu den stärksten schüttenden Flussquellen in Deutschland.