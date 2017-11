Das Auto winterfit machen

Winterreifen

Mittlerweile sollten die Winterreifen längst aufgezogen sein. Die Faustregel von O bis O, also von Oktober bis Ostern, ist weiter gültig. Trotzdem werden immer noch viele Autofahrer vom ersten Wintereinbruch überrascht und sind dann auf Sommerreifen unterwegs, trotz drohender Bußgelder, Punkte und einem stark erhöhtem Sicherheitsrisiko. Wenn der Winter dann einmal da ist, ist es schwierig zeitnah einen Termin für den Reifenwechsel zu bekommen, da die Werkstätten komplett ausgelastet sind. Das Auto muss stehen bleiben, oder die Reifen selbst gewechselt werden.

Generell gilt: Im Vergleich zu den Sommerreifen kann bei den meisten Fabrikaten 0,2 Bar mehr Luftdruck in die Reifen gegeben werden. Das erhöht nicht nur den Bodenkontakt, sondern verringert auch den Verschleiß.

Frostschutz

Neben dem Kühler muss natürlich auch in der Scheibenwaschanlage genug Frostschutzmittel vorhanden sein. Experten raten bei beidem zu einem Frostschutz von mindestens -25 Grad, zumindest in den meisten Regionen von NRW. Ohne funktionierende Scheibenwaschanlage ist es ähnlich wie bei der Bereifung - das Auto muss stehenbleiben.



Kälte setzt den Batterien zu

Gerade im Winter machen die Batterien schlapp. Daher sollte die Batterie entweder in der Werkstatt gecheckt, oder aber selbst überprüft werden. Der ADAC gibt den Tipp, vor dem Starten des Motors einfach das Abblendlicht einzuschalten. Wird das Licht dunkler, wenn der Motor gestartet wird, deutet das darauf hin, dass die Batterie bald den Geist aufgibt. Gleiches gilt, wenn die Beleuchtung dunkler wird, wenn während der Fahrt Radio und Gebläse, also weitere Stromverbrauche, eingeschaltet werden.

Schon Winterdiesel getankt?

Wird ein Auto nur wenig bewegt und alle paar Monate aufgetankt, kann es sein, dass sich auch jetzt noch Sommerdiesel im Tank befindet. Die Tankstellen verkaufen über das Jahr verschieden zusammengesetzte Diesel-Kraftstoffe, weil der Sommerdiesel bei niedrigeren Temperaturen flocken kann und dann den Kraftstofffilter verstopft. Der Autofahrer bekommt von der Umstellung nichts mit. Wer mehrere Monate nicht tanken musste, der sollte das jetzt mal wieder tun, um einen temperaturunempfindlicheren Diesel im Tank zu haben.

Stand: 07.11.2017, 12:00