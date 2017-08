Fahrradfreundliche Arbeitgeber

Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) in NRW stellt das Zertifikat „Fahrradfreundlicher Arbeitgeber“, das gemeinsam mit der EU kreiert wurde, aus. Aber was bedeutet es?

Die Kriterien

Um ein „fahrradfreundlicher Arbeitgeber“ zu werden, sollten mehrere Kriterien erfüllt werden: Zum einen genügend Stellplätze für Fahrräder – am besten überdacht. Zum anderen sollten Umkleidemöglichkeiten für Mitarbeiter vorhanden sein, denn in der Regel ist man auch nach kleineren Fahrten verschwitzt oder bei Regen auch mal durchnässt. Duschen und Möglichkeiten, die Kleidung trocknen zu lassen, gehören ebenso dazu. Neben diesen Grundvoraussetzungen machen viele Arbeitgeber auch noch weitere Angebote: Die Software-Firma „Blue Byte“ in Düsseldorf etwa bietet ihren Mitarbeitern regelmäßige Fahrrad-Reparatur-Fortbildungen an. Bei der NRW-Bank mit Standorten in Düsseldorf und Münster wird Reparatur-Werkzeug zur Verfügung gestellt.

Leasing-Verträge über den Arbeitgeber

Ein wesentlicher Anreiz für Arbeitnehmer, das Auto gegen das Fahrrad zu tauschen, ist die Möglichkeit, über den Arbeitgeber günstiger an ein Fahrrad zu kommen. Insbesondere Leasingverträge für E-Bikes und Pedelecs sind attraktiv. Die laufen entweder direkt über den Arbeitgeber. Der würde das Fahrrad zunächst leasen, die Restsumme würde dann später der Mitarbeiter zahlen, in dessen Besitz das Rad dann schließlich auch formal übergeht. Oder: Der Mitarbeiter selbst least das Rad, bekommt aber monatliche Zuschüsse zu den Leasingraten vom Arbeitgeber und kann es noch steuerlich absetzen. In beiden Fällen kann das Rad auch stets privat genutzt werden.

Gesundheitliche Vorteile

Vorbei am Stau, schneller ins Büro – das ist nicht der einzige Vorteil, den Experten anpreisen. Gerade der ADFC weist auf die gesundheitlichen Vorteile hin. So seien radelnde Mitarbeiter meist fitter, bei der Arbeit konzentrierter und würden seltener krank. Das bestätigt auch NRW-Bank-Mitarbeiterin Verena Würsig: „Ich bin wetterabgehärtet. Selbst im Winter steige ich kaum auf Bus und Bahn um, weil da alles schnieft und hustet. Da sitze ich lieber auf dem Rad.“ Regen mache ihr nichts, weil sie auf der Arbeit duschen und sich umziehen könne.

Fehlende Radwege als Hindernis

Bisher sind in ganz NRW erst fünf Betriebe als fahrradfreundlich zertifiziert. Zwar hätten viele Unternehmen Interesse an dem Zertifikat und letztendlich bräuchte es auch nicht dringend diese Auszeichnung, um sich fahrradfreundlich nennen zu können, so der ADFC. Allerdings würde viele Unternehmen das Thema kalt lassen. Das liege oft daran, dass die Infrastruktur nicht stimme. Es fehlten Radwege, gerade in den Städten. Das Ruhrgebiet sei besonders schwierig, meint der Fahrrad-Club. Mit dem „Radschnellweg 1“ entstehe zwar gerade zwischen Hamm und Duisburg eine Pendlerstrecke für Radler. Die könne aber nur erfolgreich sein, wenn von dieser Strecke aus gute Fahrradwege zu den Betrieben abzweigen. Nur ein gutes Radwegenetz würde Unternehmen motivieren, seine Mitarbeiter aufs Rad zu setzen, so der ADFC.