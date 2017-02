Vier Wochen ohne Zucker

Zucker versteckt sich fast überall: Im Brot, im Joghurt, in der Wurst. Aber was passiert, wenn wir vier Wochen auf Zucker verzichten? Sieben WDR-Zuschauer haben in Gruppen verschiedene Varianten des Verzichts ausprobiert. Eine Zwischenbilanz zur Halbzeit. | mehr