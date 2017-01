Video starten, abbrechen mit Escape

Video: Doc Esser - Der Gesundheitscheck: Mit Technik zur Traumfigur

27.07.2016 | Länge: 43:49 Min. | UT

Wer kennt es nicht? Die Hose kneift, der Gürtel braucht ein neues Loch. Wie wunderbar hört sich da das Versprechen: „Schlank ohne Sport“ an. Bauchweg-Gürtel, Rüttelplatte, Shakes und Pillen. Heutzutage wird sogar Fett eingefroren. Einfaches Abnehmen ohne Quälerei! So lautet das Versprechen der Diät-Industrie. Doch kann dieses Versprechen gehalten werden? Und sind Pillen und co. so unbedenklich, wie ihre Hersteller versprechen? | video