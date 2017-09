Grüne Smoothies in der Geschmacksprobe

Apfel Ananas Spinat Smoothie von Rewe to go

Dieser Smoothie erinnert unsere Tester rein farblich an Erbsensuppe. Die „ Suppe “ sei allerdings „ sehr fein gesiebt – ohne Stückchen “, bemängelt Bartender Nic Shanker. „ Das bedeutet ja auch, dass unter Umständen viele Nähstoffe verloren gegangen sind “, erklärt Anja Tanas. Laut der Ernährungswissenschaftlerin ist dieser Smoothie „ eine süße Pampe “. „ Der schmeckt pur nach Obst, vor allem Ananas “, findet Schülerin Gina Bungart.



Zutaten: Apfelpüree (36 % ), Ananassaft (26 % ), Bananenpüree, weißer Traubensaft, Spinatpüree (6 % ), Apfelsaft (5 % ), Saflor- & Spirulina-Konzentrat