Geht's noch? – Schluss mit fiesem Essen

Zusatzstoffe = schneller, besser, billiger?

Zusatzstoffe erleichtern Verarbeitungsprozesse, ersetzen teure Gewürze oder Zutaten und machen unser Essen lange haltbar. Die Produktion von Lebensmitteln wird dadurch einfacher und günstiger. Im Gegensatz zur den Herstellern wissen die Verbraucher aber häufig nicht, was in ihrem Essen steckt: komplizierte, chemische Begriffe und E-Nummern seien zu intransparent, so Verbraucherschützer. Orientierung bieten deshalb verschiedene Apps - damit kann man direkt im Supermarkt alle Zusatzstoffe checken: