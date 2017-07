Leckere Rezepte aus der Tonne

Verdorbenes muss in die Tonne

Es gibt aber auch Situationen, in denen Lebensmittel tatsächlich weggeworfen werden sollten. So schützen sich viele Pflanzen gegen Fressfeinde durch so genannte sekundäre Pflanzenstoffe. In grünen Kartoffeln ist - ebenso wie in den Blättern von Auberginen und Tomaten - Solanin enthalten. Das schmeckt zum einen unangenehm und führt darüberhinaus zu Übelkeit. Riskant wird es auch, wenn man Lebensmittel verarbeitet, die das Verbrauchsdatum überschritten haben - dann besteht die Gefahr einer Lebensmittelvergiftung. Das Umweltbundesamt empfiehlt daher eine gute Einkaufsplanung.