Fleisch bietet sich für die Vorratshaltung in frischem Zustand höchstens in der Kühltruhe an. Frisch ist es im Kühlschrank zwei bis drei Tage haltbar. Dieser Zeitraum kann auf etwa eine Woche verlängert werden, wenn das Fleisch vakuumiert ist. Lagerfähiges Fleisch entsteht zum Beispiel durch Pökeln, Räuchern oder Trocknen.