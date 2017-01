In der industriellen Landwirtschaft werden entweder Masthühner gehalten, die sich in nur 35 Tagen ihr Schlachtgewicht von rund zwei Kilo anfressen. Oder Legehennen, die es auf mehr als 300 Eier pro Jahr bringen. Die männlichen Nachkommen der Legehennen-Rassen wachsen zu langsam zum Schlacht-Hähnchen heran, als dass sich zu normalen Marktpreisen mit ihnen Geld verdienen ließe. Deshalb werden sie am ersten Tag ihres Lebens vergast.

Verbot vorerst vor Gericht gescheitert

"Tiere sind keine Abfallprodukte, die nur wegen der Gewinnmaximierung getötet werden dürfen" , findet NRW-Umweltminister Johannes Remmel (Grüne). Als erster deutscher Umweltminister hatte er 2013 versucht, die Kükentötung per Erlass zu verbieten. Dagegen klagten mehrere Brütereien, mit Erfolg. 2016 hob das Oberlandesgericht (OLG) Münster den Erlass auf. Denn für die Brütereien sei es " mit einem unverhältnismäßigen Aufwand verbunden" , die "männlichen Küken aus einer Legehennenrasse" aufzuziehen.

Eine Revision ließ das OLG nicht zu. Gegen diesen Teil des Urteils legte das Land NRW allerdings mit Erfolg Beschwerde ein. Somit wird das Bundesverwaltungsgericht letztinstanzlich über die Kükentötung entscheiden.

Hähnlein oder Bruderhahn

Weibliches (links), männliches Küken

Etliche Bauern – vor allem aus der Biobranche, und auch der Handel wollten nicht länger darauf warten, dass die Politik der Kükentötung den gesetzlichen Riegel vorschiebt. Sie bieten Eier von Legehennen an, deren männliche Geschwister großgezogen wurden. Und das Fleisch eben dieser Hähne.

Die brauchen in etwa doppelt so lange wie die Turbo-Masthähnchen, um zwei Kilo schwer zu werden, nämlich 80 Tage. Folglich brauchen sie auch mehr Futter. Die Mehrkosten der Mast legen die Bauern auf den Preis der Eier um – sie sind vier Cent teurer als andere Bio-Eier. Zwei größere Erzeugergemeinschaften produzieren Eier und Fleisch ohne Kükentötung, die eine unter dem Label 'Hähnlein', die andere hat dafür den Begriff 'Bruderhahn' gewählt.

Wiederentdeckt: Das Zweinutzungshuhn

Dabei haben die Bio-Bauern Tiere wiederentdeckt, die vor einigen Jahrzehnten noch der Normalfall auf dem Hühnerhof waren: Hühner, die ganz anständig Eier legen, wenn auch nicht so viele wie die Turbo-Legehennen, und die ganz anständig Fleisch ansetzen, wenn auch nicht so schnell wie Turbo-Masthühner: Zweinutzungshühner.

Die Hähnlein-Erzeugergemeinschaft hat sich dafür eine französische Hühner-Rasse namens Novogen zugelegt, und von der sind diese Bauern inzwischen begeistert. Sie seien sehr robust, schwärmt Annalina Behrens von Hähnlein, sie steckten "kleine Futterschwankungen, ein paar Regentage oder Kälteeinbrüche sehr gut weg." Und sie seien "sehr ruhig, umgänglich, zutraulich, sehr schnell handzahm zu bekommen."

Kräftig in Farbe und Geschmack

Für die Liebhaber des herkömmlichen, weißen, wattigen und geschmacksarmen Turbo-Hühnerfleisches sind Hähnlein und Bruderhahn allerdings gewöhnungsbedürftig. Die Farbe des Fleisches "ist fast schon dunkelrot" , sagt Behrens. Es schmecke schon "eher wie Wildgeflügel" , mit " leichten Nuancen von Ente" .

Die 'Hähnlein' der Erzeugergemeinschaft Fürstenhof

Eier und Fleisch von Hähnlein oder Bruderhahn werden inzwischen in vielen (längst nicht in allen) Bioläden verkauft. Aber auch in jeweils einigen Hundert Filialen der Handelsriesen Edeka und Rewe sowie in Berliner Filialen der Metro-Tochter Real sind diese Produkte zu finden. Außerdem führt Rewe das eigene Label 'Spitz & Bube'. Es kennzeichnet den zum Hähnchen großgezogenen Legehennen-Nachwuchs aus konventioneller Landwirtschaft.

Schmidt setzt auf Geschlechtserkennung im Ei

Das Bundeslandwirtschaftsministerium fördert unterdessen mit Millionenaufwand ein Verfahren, bei dem das Geschlecht des Hühner-Nachwuchses noch im Ei bestimmt werden soll. Die Eier mit männlichen Embryonen könnten dann nach wenigen Entwicklungstagen aussortiert werden.