Test: Kamillen- und Kräutertees häufig belastet

Wie kommen die Schadstoffe in den Tee?

Auf den Feldern wachsen neben den gewünschten Teepflanzen auch häufig giftige Wildkräuter. Einige wie Greiskraut und Jakobskreuzkraut schützen sich mit starken Giften wie Pyrrolizidinalkaloide (PA) gegen Fressfeinde. Werden diese Pflanzen bei der oftmals maschinellen Ernte mitgepflückt und werden nicht aussortiert, landet ihr Gift auch im Teebeutel.

PA sind in Lebensmitteln unerwünscht, weil sie sich im Tierversuch als krebserregend und erbgutschädigend zeigten. Das Bundes­institut für Risiko­bewertung (BfR) geht davon aus, dass sie auch beim Menschen kanzerogen wirken können und appelliert schon seit 2013 an die Anbieter, gegen PA in Tee vorzugehen.