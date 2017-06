Lebensmittel richtig lagern

1. Obst & Gemüse

Tipp: Obst und Gemüse erst kurz vor dem Verzehr waschen, der Kontakt mit Wasser macht sie empfindlicher und angreifbarer für Keime.

Obst: Was gehört in den Kühlschrank – was nicht?

Laut Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft kann man sich als grobe Faustregel merken: Heimisches liebt es kühl, Exoten mögen es warm. Das heißt im Einzelnen



Apfel, Kirsche, Zwetschge & Co. fühlen sich bei unter 8 Grad Celsius besonders wohl.

Südfrüchte wie Banane, Mango oder Zitrusfrucht bevorzugen die Lagerung bei über 16 Grad Celsius. Nur wenige Ausnahmen, wie Feige und Kiwi, gehören in den Kühlschrank.

Sollen Äpfel und Birnen länger gelagert werden, ist der Keller dafür der beste Ort. Auf Druckstellen achten und die Ware hin und wieder drehen.

Es gibt Obstsorten, die das Phytohormon Ethylen stärker absondern als andere und damit den Reifeprozess (und damit auch den Prozess bis zum Verderb) anderer Obstsorten beschleunigen. Starke Ethylen-Produzenten sind zum Beispiel Äpfel, Aprikosen und Pflaumen. Um vorzeitiges Verderben der anderen Früchte zu vermeiden, sollten sie getrennt voneinander aufbewahrt werden.

Gemüse: Was darf nicht den Kühlschrank?