Bratwurst in der Geschmacksprobe

Delikatess Rostbratwurst von Rewe Beste Wahl

Auch in dieser Wurst finden unsere Tester " realtiv große Fettstücke ". Die Konsistenz gefällt Profi-Koch Raimund Ostendorp gar nicht: mit einer Gabel kann er die Wurst leicht zerdrücken. Diese Wurst schmeckt unseren Testern in der Stichprobe am wenigsten.

Zutaten: Schweinefleisch 89%, Wasser, jodiertes Speisesalz (Speisesalz, Kaliumjodat), Gewürze (enthalten Senf), Gewürzextrakte, Zucker, Dextrose, Stabilisator Diphosphate, Schafsaitling. Kann Spuren von Sellerie enthalten.