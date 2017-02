Gemüsepreise: Teure Zucchini, günstiger Kohl

Schlechtes Wetter am Mittelmeer sorgt aktuell für hohe Preise in den hiesigen Supermärkten. Am deutlichsten sieht man das beim Eisberg-Salat. Ein Kopf kostete nach Zahlen der Agrarmarkt Informations-Gesellschaft (AMI) im vergangenen Winter nur 65 Cent. Jetzt sind es - in der gleichen Woche Ende Januar - satte zwei Euro. Auch Brokkoli sei im Supermarkt gerade dreimal so teuer wie 2016, Zucchini fast ebenfalls. Der Grund für den Preisanstieg ist das aktuell schlechte Wetter im Mittelmeerraum und die damit verbundenen dürftigen Ernten.

Experten rechnen mit langfristig hohen Preisen