Diät für Haustiere

Dabei helfen oft schon ein paar einfache Tricks, um die tierischen Pfunde zu verringern.

Wie man Übergewicht erkennt

Übergewicht kann man meistens sehen. Hunde und Katzen sollten – von oben betrachtet – die Figur einer Sanduhr haben: Hals und Taille sollten deutlich schlanker sein als der Brustkorb. Der Bauch sollte nicht hängen, sondern leicht nach oben gezogen sein. Beim Streicheln sollte man die Rippen fühlen können. Wer es genau wissen möchte, wiegt seinen Vierbeiner. Fast bei jedem Tierarzt steht schon im Vorraum eine Waage. Gewichtstabellen geben Auskunft über das Idealgewicht.

Krank durch Übergewicht

Übergewicht ist für Hunde und Katzen genauso schädlich wie für uns Menschen: Überschüssige Pfunde belasten die Gelenke und können Bluthochdruck, Diabetes und viele andere Krankheiten verursachen. Ein übergewichtiger Hund stirbt im Schnitt zwei Jahre früher als ein schlanker. Umgekehrt kann Übergewicht aber auch durch Krankheiten bedingt sein, zum Beispiel durch eine Unterfunktion der Schilddrüse. Liegt dem Übergewicht eine Stoffwechselstörung zugrunde, kann eine Diät auf eigene Faust gefährlich sein. Als erstes sollte man das Haustier deshalb vom Tierarzt untersuchen lassen.

Die richtige Futtermenge

Bei der Berechnung der optimalen Futtermenge spielt neben der Aktivität auch das Alter des Tieres eine Rolle. Prinzipiell gilt: Je älter ein Tier, desto weniger Futter braucht es. Man kann das Futter für übergewichtige Hunde und Katzen um bis zu 20 Prozent reduzieren. Dabei sollte man aber langsam vorgehen, etwa die Tagesration jeden Tag um einen Löffel kürzen. Eine Nulldiät wäre vor allem für Katzen gefährlich: Wenn Katzen hungern müssen, bricht ihr Stoffwechsel zusammen, und sie sterben in wenigen Tagen. Oft reicht es schon, das Futter konsequent abzuwiegen: Wer nur nach Augenmaß füttert, verschätzt sich schnell, und auch ein kleines tägliches "Zuviel" summiert sich. Beim Dosenfutter sind Reste zwar lästig, aber auch kein Problem: Im Futtergeschäft gibt es passende Plastikdeckel für die Dosen.

Barfen kann helfen

Bei übergewichtigen Hunden und Katzen, die bislang mit Fertigfutter ernährt wurden, kann eine Umstellung auf die Rohfütterung, das sogenannte "Barfen", die schlanke Linie fördern. Dabei werden Katzen fast ausschließlich mit Rohfleisch gefüttert, Hunde mit einer Mischung aus Rohfleisch, Gemüse und etwas Kohlehydraten. Das ist wesentlich unkomplizierter, als oft behauptet wird: Das nötige Fleisch bekommt man tiefgefroren und fertig kleingeschnitten zu kaufen. Gemüse kann man entweder kurz blanchieren oder pürieren, damit der Hund es verwerten kann. Eine schnelle Lösung sind getrocknete Gemüseflocken, die man nur kurz einweichen muss. Wichtig ist, sich anfangs einmal gründlich zur optimalen Futterzusammensetzung beraten zu lassen.

Diätfutter als Dauerlösung umstritten

Spezielles Diätfutter ist unter Fachleuten umstritten. Von vielen Tierärzten wird es empfohlen. Wenn diese aber gleichzeitig das betreffende Futter verkaufen, kann man einen Interessenskonflikt nicht ausschließen. Kritiker bemängeln, Diätfutter enthalte zu viele Füllstoffe, die das Tier nicht verwerten könne; auf Dauer könne es zu Mangelerscheinungen führen. Durch Studien belegt ist das nicht.

Futterneider stoppen

Bei mehreren Tieren im Haushalt ist es schwer, gezielt nur dem Dickerchen das Futter zu kürzen; hungrige Tiere klauen auch aus dem Nachbarnapf. Dabei bedienen sich Hunde auch gerne aus dem Katzennapf und umgekehrt. In solchen Fällen hilft nur die Fütterung in getrennten Räumen. Bei Katzen kann man das Futter für das schlanke Tier auch unter einen Karton oder eine Holzkiste mit einem passgenauen Eingangsloch stellen, durch das nur die schlanke Katze passt, das Moppelchen aber nicht.

Leckerli rationieren und umstellen

Leckerli machen oft einen erheblichen Teil der Energiezufuhr aus. Man sollte sie deshalb bei der täglichen Futtermenge mit einrechnen. Am besten die Tagesration morgens abzählen oder abwiegen, so behält man besser den Überblick. Ganz wichtig: Den Fütterungsplan mit allen Personen im Haushalt absprechen. Es nützt nichts, wenn Herrchen und Frauchen sich daran halten, die Kinder aber nebenher Plätzchen füttern oder Oma und Opa Leberwurst verteilen. Auch die Art der Leckerli macht viel aus: Statt Futtersnacks mit Getreide lieber getrocknete Fleischstückchen nehmen, oder zum Beispiel kalorienarmes Hunde-Popcorn: Das ist Popcorn aus Reis, mit einer dünnen Schicht Leberextrakt überzogen.

Gemüse und Obst als Snack zwischendurch

Hunde sind Allesfresser, erstaunlich viele von ihnen mögen Gemüse und Obst. Für Hunde auch roh bekömmlich sind zum Beispiel Möhren, Kohlrabi, Salatgurken, Äpfel, Birnen und Melonen. Probieren Sie es einfach mal aus! Häufig hilft es, wenn man selbst vorher genüsslich und mit viel Trara in das Gemüsestück beißt, und dann den Rest dem Hund anbietet. Wenn das funktioniert, haben Sie eine hervorragende kalorienarme Alternative für Leckerli.

Auch Kausnacks mit berücksichtigen

Kauknochen, Schweineohren, Ochsenziemer & Co können sehr fetthaltig sein. Oft bekommt man schon beim Anfassen fettige Finger. Achten Sie deshalb auf die Inhaltsanalyse auf der Packung, und vergleichen Sie Produkte verschiedener Hersteller. Während gesunde Fette in der Hauptnahrung für Haustiere sehr wichtig sind, kann man bei Leckerli am Fett sparen.

...und natürlich: Mehr Bewegung

Neben dem richtigen Futter ist die Bewegung entscheidend für das Gewicht. Mit übergewichtigen Hauskatzen sollte man mehr spielen und ihnen Bewegungsspielzeug kaufen. Zu dicke Hunde brauchen längere und häufigere Spaziergänge. Die Bewegung sollte man aber langsam steigern: Auf keinen Fall darf man einen übergewichtigen und untrainierten Vierbeiner von heute auf morgen plötzlich eine Stunde am Fahrrad laufen lassen. Besser Dauer und Häufigkeit der Spaziergänge langsam steigern. Am besten wirkt das Toben mit Artgenossen auf einem Freilaufgelände. Hat der Hund starkes Übergewicht, sollte man das Sportprogramm vorher mit dem Tierarzt absprechen.