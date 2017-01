Wenn schon "to go", dann im eigenen Becher

Ist man schließlich mit dem eigenen Becher im Laden, sollte man beim Befüllen die Berührung mit Armaturen der Kaffeemaschine vermeiden. Sinnvoll ist es gerade in Selbstbedienungsläden vor dem Einsatz des eigenen Bechers zu fragen, ob das dort erlaubt ist.

Hilfestellung für Anbieter

Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) will mögliche Bedenken der Kaffeeverkäufer zerstreuen. Eine Umfrage unter deutschen Hygieneämtern habe ergeben, dass dort die Befüllung von Mehrwegbechern als völlig unproblematisch eingestuft werde, so Thomas Fischer, Leiter Kreislaufwirtschaft bei der Deutschen Umwelthilfe. Als praktische Hilfe haben die Umweltschützer einen Leitfaden für Coffee-to-go-Anbieter herausgebracht, der Tipps dazu gibt, wie man ohne hygienische Probleme den Kaffee in Mehrwegbechern verkaufen kann. Wichtig sei vor allem, die Mitarbeiter zur hygenisch einwandfreien Befüllung der Becher zu schulen.