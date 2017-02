Ernährungstipps aus einer Hand

Was steht für die Zukunft an?

Für den Start hat sich Margareta Büning-Fesel die Aktion "Vom Wissen zum Handeln" vorgenommen. Ziel sei es, herauszufinden, was die Menschen brauchen, um gesund zu essen und sich gesund zu ernähren? " Das Wissen ist in der Regel kein Problem ", sagt die Ernährungswissenschaftlerin. Probleme gebe es häufig, Planung, Einkauf und Zubereitung von gesundem Essen in den Alltag zu integrieren. " Wir müssen gucken, wie der Ess-Alltag der Menschen gestaltet werden kann. " Dazu sollen auch Mitarbeiter in der Gastronomie, im Lebensmittel-Handel, an Schulen, eventuell auch an Forschungseinrichtungen und Hochschulen befragt werden. " Wir wollen Zuhören und Ideen zusammentragen. "