Alkoholfrei ist nicht frei von Alkohol

Alkoholreste auch in manchen Fassbrausen

Die Verbraucherzentrale weist darauf hin, dass auch Fassbrausen minimale Alkoholreste enthalten können. Denn teilweise wird das Getränk als Mixgetränk aus alkoholfreiem Bier und Limonade hergestellt. Ein Blick auf die Zutatenliste gibt Aufschluss: Ist alkoholfreies Bier ein Bestandteil, ist die Brause nach Ansicht der Verbraucherschützer nicht empfehlenswert.

Mehr Brauleistung in NRW