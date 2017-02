Was hinter den Aromen steckt

Mitte des 18. Jahrhunderts: Siegeszug der Aromastoffe

Aromen sind heute in jedem zweiten Lebensmittel zu finden

Ein großer Hersteller von Aromen hat seinen Sitz in Holzminden in Ostwestfalen. Die Firma Symrise ist das Nachfolgeunternehmen von "Haarmanns Vanillinfabrik", gegründet im Jahr 1874. Der Chemiker Wilhelm Haarmann hatte damals Vanillin entdeckt, das künstliche Vanillearoma. Zur selben Zeit entwickelte der Chemiker Justus Liebig seine Würzbrühen und Suppen mit Fleischextrakt und Julius Maggi erfand die Maggi-Würze. Das war der Startschuss für die Aromen-Entwicklung in unseren Lebensmitteln.

Sägespäne im Erdbeerjoghurt

"Unsere Baustelle ist immer wieder Erdbeeraroma aus Sägespänen" , sagt Christiane Jarke, die bei Symrise die Abteilung für Aromenrecht leitet. "Die ZEIT und die Stiftung Warentest haben es uns schriftlich gegeben: Es gibt kein Erdbeeraroma aus Sägespänen. Das ist wirklich eine Ente. Es ist aber richtig, dass Holz ein Ausgangsstoff für die Herstellung von Aromen sein kann."

Der Autor Hans-Ulrich Grimm, der das Gerücht in die Welt gesetzt hat, widerspricht. Auf einer Messe habe er erfahren, dass man Erdbeeraroma aus Holz gewinnen kann. Das habe er nicht glauben können. Also habe er bei einem Angestellten einer Aromafabrik nachgefragt. Und jener habe ihm bestätigt, dass man Erdbeeraroma aus Sägespänen herstelle. Es steht Aussage gegen Aussage.

Erdbeeraroma: Aus Holz oder Erdbeeren?

Ob Erdbeeraroma nun aus Holz oder Sägespänen hergestellt wird, ist für Lena Blanken von Food Watch zweitrangig. Natürliches Erdbeeraroma sollte aus Sicht der Verbraucherschutzorganisation nicht aus Baumwurzeln, sondern aus Erdbeeren bestehen. "Alles andere ist Verbrauchertäuschung."

Herstellung von Aromastoffen: Streng geheim!

Wie geheim die Aromen-Rezepturen sind, hat Hans-Ulrich Grimm bei einem Prozess vor dem Münchener Oberlandesgericht erfahren. Dort stritten die Stiftung Warentest und der Schokoladenhersteller Ritter Sport um künstliche Aromastoffe. "Immer, als es um das Verfahren ging, mit der der Vanillegeschmack hergestellt wird, wurde die Öffentlichkeit ausgeschlossen. Auch der Chef von Ritter Sport musste immer mit rausgehen. Da habe ich ihn gefragt: 'Dürfen Sie auch nicht wissen, was in Ihrer Schokolade drin ist?' Da war er ein bisschen sauer und sagte: 'Ich weiß, was ich wissen muss.'"

Man könne gar nicht alle Rezepturen offenlegen, da sie gar nicht auf die Verpackung passen würden, argumentiert Christiane Jarke von Symrise. Man wolle nichts verbergen, aber die Rezeptur sei eben ein Geschäftsgeheimnis. Nur so könne man sicherstellen, dass die Konkurrenz die Zusammensetzung nicht einfach übernimmt.

Unternehmen müssen ihre Aromen nicht preisgeben

"Wir dürfen nicht wissen, was wir uns in den Mund schieben, wo der Geschmack herkommt. Wir dürfen zu Gerichtsprozessen gehen, in den Bundestag. Nur beim Geschmack ist die Öffentlichkeit ausgeschlossen" , kritisiert Hans-Ulrich Grimm.

Verbraucherschützer: "Aromen gehören aufs Etikett"

"Als Verbraucher hat man keine Rechte zu wissen, woraus die Aromen tatsächlich hergestellt werden. Man kann eine Anfrage an das Unternehmen stellen, aber die müssen nicht einmal darauf antworten" , ergänzt Lena Blanken von Food Watch. "Das ist aus unserer Sicht nicht zulässig. Wir müssen wissen, was wir essen. Das muss auch auf den Verpackungen drauf stehen."

Autorin des Hörfunkbeitrags ist Hannelore Hippe.