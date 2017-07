Video starten, abbrechen mit Escape Richtiger Umgang mit dem Akku | WDR 4 Video | 26.07.2017 | 01:28 Min. | WDR 4

Fehler aus der Vergangenheit

Die meisten von uns machen, unbewusst, viele Fehler im Umgang mit ihren Smartphone- oder Tablet-Akkus. "Schuld " daran sind die ersten Funktelefone, die bei uns genutzt wurden und die einen anderen Umgang mit dem Akku erforderten, als die heutigen. Die Geräte von damals hatten üblicherweise einen Akku aus Nickel-Metallhydrid (NiMH). Viele Telefonbesitzer legten die Handgeräte nach beendetem Telefonat gewöhnlich wieder auf die Ladestation und dadurch wurde der Akku in kurzen Abständen immer wieder geladen. Der Akku "merkte" sich die Ladezyklen, es entstand ein Memory-Effekt und die Betriebszeiten wurden immer kürzer. Bei Nickel-Metallhydrid-Akkus war es deswegen wichtig, die Akkus möglichst einmal voll aufzuladen und sie dann erst wieder auf die Ladestation zu legen, wenn der Akku fast leer gewesen ist.

In aktuellen Smartphones und Tablets ist normalerweise ein Lithium-Ionen-Akku für die Stromversorgung verantwortlich und der muss anders geladen werden als sein "älterer Vorgänger".

Falscher Umgang schädigt Akku

Genau das, was früher gut war, ist heute der größte Fehler im Umgang mit dem Akku. Nämlich den Akku komplett voll aufladen und wieder ganz leer werden lassen. Diese Spitzenbelastung kann die Struktur im Akku beschädigen, wodurch er immer mehr an Kapazität verliert. Optimal ist es, den Akku immer zwischen 80 und 30 Prozent Ladestand zu halten, dadurch funktioniert er am besten und hält auch länger.

Nachts laden verursacht Stress beim Akku

Viele Smartphonebesitzer bevorzugen es, das Handy über Nacht aufzuladen. Es ist natürlich praktisch, mit einem vollen Akku in den Tag zu starten. Das Handy wird zwar während der Nacht auf 100 Prozent geladen, aber das verursacht grundsätzlich den gerade beschriebenen "Stress" für den Akku. Die Geräte versuchen dabei, schnell 100 Prozent Ladestand zu erreichen, laden danach aber nur noch nach, wenn der Akkustand unter eine bestimmte Grenze fällt.

Diese Grenze wird in der Regel beim Standby-Betrieb selten oder gar nicht erreicht. Insofern entsteht der "100-Prozent-Lade-Stress" nachts nicht allzu oft. Manche Handys versuchen auch die Schlafgewohnheiten des Smartphonebesitzers zu "lernen" und laden das Gerät dann so auf, dass die 100 Prozent erst beim Aufstehen erreicht werden.

Tipps zum Aufladen

Grundsätzlich gilt: Akku lieber öfter aufladen als einmal voll. Den Memory Effekt gibt es nämlich nicht mehr und mit einigen Schnelllade-Smartphones ist der Akku auch wieder in kürzester Zeit auf 50, 60 oder 70 Prozent geladen.

Beim Laden des Smartphones Schutzhüllen abnehmen. Es entsteht nämlich Wärme durch den Ladevorgang und die wird durch die Schutzhülle zusätzlich gespeichert. Dadurch kann der Akku beschädigt werden.

Stromfresser abschalten

Oft sind im Smartphone Anwendungen, wie zum Beispiel GPS oder Bluetooth, standardmäßig aktiviert. Diese sind allerdings starke Stromverbraucher und belasten den Akku erheblich. Wer also nicht gerade auf die Ortungsfunktion des Smartphones zur Standortbestimmung angewiesen ist, sollte diese in den Einstellungen deaktivieren, bis sie tatsächlich benötigt wird. Das Gleiche gilt für Funkverbindungen, wie Bluetooth. Auch diese sollten nur aktiviert werden, wenn sie tatsächlich auch gebraucht werden. Einer der Haupt-Stromverbraucher des Smartphones ist übrigens der Bildschirm (bis zu 50% des Stromverbrauches). Auch wenn ein knackig heller Bildschirm optimale Bildqualität bietet - weniger ist hier mehr. Also, lieber das Display etwas dunkler einstellen.