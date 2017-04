Audio starten, abbrechen mit Escape

Audio: Umstellung auf DVB-T2

Die ganzen Warnungen in den letzten Wochen: „Achtung, bald bleibt ihr Bildschirm schwarz“ - jetzt also ist es soweit. Das Antennenfernsehen DVB-T ist in den meisten Teilen von NRW Geschichte; der Nachfolger DVB-T2 ist seit letzter Nacht der neue Standard - AutorIn: Jörg Brunsmann | audio