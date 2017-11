Am einfachsten funktioniert das „GPS-Tracking“ über das Konto des Betriebssystems, also bei Google über die „iCloud“ oder bei Android über das Google-Konto. Bevor man die Suche starten kann, muss allerdings bei allen Geräten das GPS aktiviert und die Funktion „Handy orten“ erlaubt sein.

Handy-Ortung mit Apple & Google

Die Einstellungen dazu findet man bei Apple unter dem Menüpunkt „iCloud“, bei Android-Handys im Gerätemanager unter dem Punkt „Google“ und dem Untermenü „Sicherheit“ (dies kann je nach Version des Android-Betriebssystems variieren).

Um das Smartphone wiederzufinden, startet man nun an einem Computer den Internetbrowser. Beim iPhone muss man sich zum „Tracken“ des Smartphones in der iCloud anmelden, bei einem Android-Modell im Google-Konto. Klickt der Nutzer auf das Menü „Handy-Suche“ bzw. „iPhone-Suche“, wird eine Verbindung zum Telefon hergestellt und nach wenigen Sekunden öffnet sich eine Karte, auf der der Standort des Smartphones angezeigt wird. In den jeweiligen Menüs kann das Gerät dann auch „fernsteuern“, z.B. klingeln lassen oder sperren.

GPS-Tracking per App

Ähnlich funktionieren kostenlose Security-Apps für das Smartphone. Auch hier muss ein Konto für die „Fernsteuerung“ eingerichtet werden und das Handy lässt sich über eine Karte orten. Ebenfalls kann man das Smartphone sperren oder klingeln lassen, die Apps zeigen jedoch häufig Werbung oder wollen Abo-Modelle mit weiteren Funktionen verkaufen.