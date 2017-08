Unitymedia plant Senderneuverteilung

Wenn Sie Ihr Fernsehprogramm über Kabel empfangen und Kunde bei Unitymedia sind, dann wird sich Ende August einiges für Sie ändern. Unitymedia möchte sein Angebot erweitern und muss deshalb sein bestehendes Programmangebot neu sortieren.

Aktionstag der Änderung im NRW -Kabel: 29.08.2017

Geplant sind zwei Umstellungen gleichzeitig: Am 29. August sollen in NRW zum einen fast alle Digitalprogramme neue Frequenzen bekommen. Zum anderen werden an diesem Tag bei bestimmten Empfangsgeräten die Fernbedienungen anders belegt.

Was muss der Fernsehzuschauer tun?

Das Kabelfernsehen kann in NRW über Geräte von Unitymedia empfangen werden oder über freie Geräte aus dem Handel. Je nachdem, mit welchen Geräten Sie das Kabelfernsehen empfangen, müssen Sie am Aktionstag oder später tätig werden.

Empfangsgerät von Unitymedia

Qualität des Fernsehens verbessern

Wenn Sie über ein Gerät von Unitymedia Ihr Fernsehprogramm empfangen, sollte die Umstellung problemlos ablaufen. Bei den bereitgestellten Receivern wird die neue Kanalbelegung in der Regel automatisch erkannt - sagt Unitymedia. Allerdings werden die Programmplätze auf der Fernbedienung neu vergeben, was die Reihenfolge Ihrer Programme verändern kann. Abhilfe schafft hier die sogenannte Favoritenliste. Wie Sie diese wieder in Ihre Ordnung bringen, steht in der Bedienungsanleitung Ihres Geräts.

Unitymedia hat die Bedienungsanleitungen der eigenen Geräte und auch die anderer Hersteller auf einer Serviceseite zum Download zusammengestellt.