Alte und kaputte Handys

Richtig entsorgen

Alte Handys sollten auf keinen Fall im Müll landen. Denn die Geräte enthalten Schwermetalle ( z.B. in den Akkus), aber auch wertvolle Rohstoffe, die sich im Recycling wiedergewinnen lassen, zum Beispiel Gold; für den Einzelnen zwar nur in einer verschwindend geringen Menge, aber wenn die Geräte gesammelt und das Gold oder andere Stoffe dann wiederverwendet werden, kommen große Mengen zusammen. Deshalb müssen Handys - wie andere Elektrogeräte auch - professionell entsorgt werden, etwa über kommunale Recyclinghöfe. Mobilfunkanbieter nehmen von ihnen ausgegebene Geräte meist kostenlos zurück. Seit Ende Juli müssen zudem alle großen Elektrohändler – auch Online-Anbieter – Kleingeräte wie Handys kostenlos zurücknehmen. Sie müssen per Post eingeschickt werden.