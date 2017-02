PC-Hardware richtig reinigen

Innenleben besser fotografieren

Um Staub und Haare aus dem Inneren des PCs zu entfernen, gibt es mehrere Möglichkeiten. Auch hier kann man wieder einen Staubsauger mit sehr niedriger Saugstärke zur Hand nehmen. Zudem sollte man vorher einen Nylonstrumpf oder Ähnliches über die Rohröffnung ziehen, um zu verhindern, dass kleine Schrauben eingesogen werden. Wer im Inneren des Computers Teile abmontiert, sollte auf jeden Fall vorher ein Foto vom Innenleben des PCs machen. Sonst wird der Wiedereinbau schnell kompliziert.

Wem der Einsatz eines Staubsaugers zu riskant ist, kann ein Druckluftspray kaufen. Das kostet meist zwischen fünf und zehn Euro. Beim Sprayen sollte man auf kurze Sprühstöße achten, da sich sonst Kondenswasser bilden kann. Manche Hersteller bieten auch spezielle PC-Staubsauger an: Eine Art dünner Schlauch, der an den normalen Staubsauger an geschlossen wird. Da die Düse feiner ist als ein normales Staubsaugerrohr, kommt man besser an enge Stellen. Auch ein weicher Pinsel kann bei der Reinigung hilfreich sein. Dabei sollte man allerdings darauf achten, dass keine Pinselhaare im Inneren des PCs zurückbleiben.

Monitor ohne Druck reinigen

Um Schlieren oder Fingerabdrücke auf dem Monitor zu entfernen, kann man zunächst den Bildschirm mit einem trockenen, weichen Mikrofasertuch abwischen. Wichtig ist, dabei nicht zu viel Druck auszuüben. Lassen sich die Flecken so nicht entfernen, kann das Tuch mit lauwarmem Wasser angefeuchtet werden. Richtig nass sollte es allerdings auf keinen Fall sein, damit keine Feuchtigkeit in das Gerät eindringt. Reinigungsmittel sollte nur in Ausnahmefällen benutzt werden, keinen Alkohol enthalten und niemals direkt auf den Monitor gesprüht werden. Je nachdem, welche Chemikalien das Mittel enthält, könnte die Beschichtung des Bildschirms angegriffen werden. Das gilt insbesondere bei Fensterreinigern und Spülmittel. Besser sind spezielle Monitorreiniger.

Tasten einer Tastatur in einem Spülkorb einer Spülmaschine

Tastatur in die Waschmaschine?

Tatsächlich kann man manche Tastaturen in die Waschmaschine stecken. Dafür baut man vorher die einzelnen Tasten aus, packt sie in einen Wäschesack und steckt diesen bei 40 Grad in die Maschine. Doch Vorsicht beim Ausbau: Gerade bei modernen Laptops sind die Tastenhalterungen oft sehr fein und gehen schnell kaputt. Im Zweifelsfall ist es daher besser, auf so radikale Reinigungsaktionen zu verzichten. Vor allem, da es genug Alternativen gibt.

Oft hilft es schon, die Tastatur auf den Kopf zu stellen und leicht dagegen zu klopfen. Meist fallen einem dabei schon jede Menge Krümel entgegen. Darüber hinaus gibt es spezielle Reinigungsknete für fünf bis zehn Euro, die zwischen die Tasten gequetscht werden kann. Haare und Staub sollen dann haften bleiben. Andere Hersteller bieten spezielle Tastaturstaubsauger oder Hand-Blasebalgs an. Bevor man sich dieses Zubehör bestellt, kann man es jedoch auch mit einem praktischen Haushaltstrick versuchen: Man nimmt einen Post-it-Zettel und schiebt ihn mit dem Klebestreifen nach unten zwischen den Tasten entlang, so dass Staub und feine Haare daran hängen bleiben.

Stand: 20.02.2017, 00:00