Gefährliche Ladekabel

Gefahren durch Fake-Produkte

Gefälschten Lade- oder USB-Kabel können Brände auslösen, etwa weil diese nicht ausreichend isoliert sind oder falsche Teile verarbeitet wurden und überhitzen. Zudem können die Billig-Kabel auch zu schweren Stromschlägen führen, weil die Spannung aus der Steckdose nicht richtig reguliert wird. Ein Beispiel vom 6. Februar 2016 aus Hagen: Ein 21-Jähriger nahm in der Wohnung seiner Eltern ein Bad, sein Handy steckte er ins Ladegerät und tippte beim Baden darauf herum. Er bekam einen Stromschlag und konnte nur mit Mühe wiederbelebt werden. Später stellte sich heraus, dass das Netzteil von RAPEX als gefährliches Produkt gelistet wurde. Es fehlte ein Herstellername und Sicherheitssiegel. Trotz der RAPEX-Warnung war das Ladekabel in vielen Ländern weiter auf dem Markt. Ein weiteres Manko von gefälschten USB-Ladekabeln: Manchmal funktioniert die Datenübertragung nicht – obwohl das in der Kaufbeschreibung angegeben war. Oder die Kabel führen zu Schäden am eigenen Rechner, wie zum Beispiel einem durchgebrannten USB-Anschluss.

Fehlkäufen vorbeugen

Die Verkäufe von Fake-Ware gehen meist sehr trickreich vor. Manche Online-Händler werben sogar mit dem Original-Hinweis "Designed by Apple in California. Assembled in China" für ihre Ware. Und sind die Artikel dann erstmal im eigenen Wohnzimmer angekommen, wird es kaum möglich sein, sie zurückzugeben. Daher ist es wichtig, sich schon vor dem Kauf zu informieren. Es gibt zum Beispiel günstige Nachbauten von Markenartikeln, die nicht als Original, sondern offen als Nachbau beworben und meist aus Deutschland oder der EU vertrieben werden. Diese sind oft relativ günstig und haben dennoch gute Qualität. Wer dagegen im Internet sehr günstige Original-Netzteile für unter fünf Euro angeboten bekommt, kann mit großer Sicherheit davon ausgehen, dass etwas nicht stimmt. In jedem Fall sollte man sich vor dem Kauf über den Verkäufer informieren: Hat er eine eigene Internetseite? Stehen im Impressum Kontaktdaten oder zumindest ein Firmensitz? Hilfreich ist auch, sich anzuschauen, wie ein Händler auf einer Online-Shopping-Plattform von anderen Käufern bewertet wird.

Fälschungen erkennen

Wer ein Ladekabel online gekauft hat, sollte beim Auspacken genau hinschauen, um sicherzugehen, dass es sich auch wirklich um ein Originalgerät handelt. Das Ladekabel sollte auf jeden Fall mit einem CE-Zeichen ausgestattet sein. Mit dieser Kennzeichnung erklärt der Hersteller, dass das Produkt den geltenden EU-Vorschriften genügt. Einige Produkte tragen darüber hinaus das sogenannte GS-Zeichen für geprüfte Sicherheit, das von speziellen Prüfinstituten verliehen wird. Wer das alte, kaputte Ladekabel noch zur Hand hat, kann es mit dem neu gekauften Zubehör vergleichen: Sind alle Teile gleich verarbeitet? Sind die Produkte gleich schwer? Bei iphone-Kabeln gilt darüber hinaus: Auf der Hülle sollte sich immer das MFi ("Made for iPhone/iPod/iPad")-Logo finden. Einige Zentimeter neben dem USB-Stecker ist bei einem Original-Kabel eine zwölf bis 17-stellige Seriennummer aufgedruckt. Die Kontakte des USB-Steckers sind bei Originalware vergoldet, Kopien haben oftmals silberne Kontakte.