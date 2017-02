Es gibt im Arbeitsrecht einen ernüchternden Grundsatz: Private Sachen während der Arbeitszeit, die zum Beispiel per Tarifvertrag oder Betriebsvereinbarung nicht explizit erlaubt sind, sind meistens verboten. Die Logik dahinter: "Arbeitszeit ist Arbeitszeit. Ich werde nicht dafür bezahlt, dass ich am Handy rumspiele", sagt der Kölner Arbeitsrechtler Michael Felser. Tatsache ist aber auch, dass in vielen Betrieben die Sache mit dem Handy im Büro doch recht großzügig gehandhabt wird und der Chef nichts sagt, wenn die Mitarbeiter ab und an mal einen Blick aufs private Handy werfen. Wer auf der sicheren Seite sein möchte, erkundigt sich beim Chef, den Kollegen, der Personalabteilung oder dem Betriebsrat, ob im Unternehmen zur privaten Handynutzung explizite Regeln oder eine Betriebsvereinbarung existieren. Häufig gibt’s die nicht. In diesem Fall darf man davon ausgehen, dass es bei einer sogenannten sozialadäquaten Nutzung des Smartphones während der Arbeitszeit keinen Ärger gibt. Das hatte das Arbeitsgericht Köln entschieden. Was so viel heißt wie: zwischendurch kurz mal seine Mails auf dem Handy checken, ist erstmal okay.