Geister-Roaming

Mit dem Handy im Ausland surfen ist in den vergangenen Jahren immer billiger geworden. Manchmal sollen Handykunden aber sogar für die Datennutzung im Ausland zahlen, obwohl sie in ihrem Smartphone das Datenroaming deaktiviert haben. Schuld ist das so genannte "Geisterroaming".

Was ist Geisterroaming?

Wer das Datenroaming im Ausland in seinem Handy ausgeschaltet hat, sollte eigentlich auf der sicheren Seite sein. Tatsächlich kommen aber in den vergangenen Monaten immer wieder Fälle vor, in denen trotzdem etwas für die Datennutzung berechnet wurde. Teilweise ging es zwar nur um verschwindend geringe Datenmengen, durch die aber in manchen Tarifen automatisch etwa eine Tages-Flatrate für mehrere Euro oder andere Pauschalpakete gebucht wurden.

In welchen Fällen tritt das Geisterroaming auf?

Bisher ist es ausschließlich bei Smartphones registriert worden, die im LTE- (oder auf 4G-) Standard funken. Offenbar handelt es sich um ein technisches Problem in verschiedenen Smartphones: Die Geräte senden dann kleinste Datenmengen ins Netz - etwa wenn sie sich im Ausland einbuchen - und verursachen dadurch bereits Kosten.

Was können Handynutzer dagegen tun?

Bisher nicht viel - außer das Smartphone ganz zu Hause zu lassen oder die SIM-Karte herauszunehmen und im Ausland nur in WLan-Netzen zu surfen. Ansonsten gilt: Handyrechnung genau kontrollieren - und falls tatsächlich Datenpakete gebucht wurden, obwohl das Datenroaming deaktiviert war, den Handyanbieter kontaktieren.

Was sagen die Anbieter zu dem Problem?

Nach eigener Auskunft sind die Netzbetreiber bereits mit den Herstellern der entsprechenden Geräte in Kontakt, um das Problem zu beheben. Eine endgültige Lösung scheint es aber noch nicht zu geben. Bis es die gibt, zeigen sich die Netzbetreiber in der Regel kulant und streichen durch Geisterroaming berechnete Beträge in der Regel wieder.