Video starten, abbrechen mit Escape Gefangen in der Filterblase | Servicezeit | 16.01.2017 | 07:04 Min. | WDR

Gefangen in der Filterblase

Was wir im Netz sehen, bestimmen wir längst nicht mehr selbst. Facebook, Google und Co. sammeln Daten über uns - um uns im Anschluss vor allem die Dinge anzuzeigen, die für uns interessant sein könnten. Doch ist das in Ordnung so? Oder werden wir auf diese Weise manipuliert?