Fast jede(r) Zweite spielt

Für einen großen Teil der Bevölkerung in Deutschland gehören digitale Spiele am Smartphone, Tablet oder PC bereits zum Alltag. Das ist das Ergebnis einer repräsentativen Studie des Digitalverbands Bitkom. Demnach spielen 43 Prozent der Bundesbürger ab 14 Jahren zumindest gelegentlich. Frauen stehen mit einem Anteil von 41 Prozent Männern (46 Prozent) in nichts mehr nach.