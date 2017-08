7. „Assassin’s Creed: Origins“ – Meucheln wie die alten Ägypter (Xbox One, PC, PS4)

In Köln sagt man, dass etwas Tradition ist, wenn man es drei Jahre in Folge gemacht hat. Ubisoft hat seit 2007 jedes Jahr – außer 2016 − mindestens eine große Fortsetzung der „Assassin’s Creed“-Reihe veröffentlicht. Sie entführt die Spieler als Meuchelmörder in die Welt der Geheimbünde und Weltverschwörungen, vor allem aber in spannende Episoden der Geschichte. Nach Italien in der Renaissance, Paris in der Französischen oder London in der Industriellen Revolution ist nun das alte Ägypten dran. Ob das zuletzt etwas abgegriffene Konzept wieder an Leben gewonnen hat?