"Außergewöhnliches Kündigungsrecht"

Oliver Schöning: Sie sollten das Problem möglichst schnell beim Anbieter melden – am besten schriftlich, zum Beispiel eine Schadensmeldung per Fax schicken. Darin sollten Sie eine angemessene Frist setzen, um dem Anbieter die Chance einzuräumen, alles zu reparieren. "Angemessen" heißt beim Internetanschluss ungefähr fünf bis 14 Tage. In dem Schreiben können Sie dann auch schon mit Kündigung drohen, falls der Fehler nicht in der genannten Zeit behoben wird – wie eine Abmahnung also. Das Unternehmen muss zuerst aber die Chance bekommen, den Fehler auszubügeln, erst dann hat man dieses außerordentliche Kündigungsrecht.

WDR.de: Nun sitze ich da ohne Internet. Was tue ich in der Zeit?

Oliver Schöning: Auch als Kunde haben Sie die Pflicht, den Schaden möglichst gering zu halten. Sie müssen zumutbare Maßnahmen ergreifen – das hängt vom Einzelfall ab. Wenn Sie zum Beispiel keine wichtigen Mails verpassen wollen, dann sollten Sie sicherstellen, dass sie irgendwo vielleicht alle ein bis zwei Tage die Post abrufen können – zum Beispiel bei Freunden, Bekannten oder im Internetcafé.