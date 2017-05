Zweifache Authentifizierung: Sicher, aber lästig

Das bedeutet „Zwei-Faktor-Authentifizierung“

Das Prinzip heißt ganz einfach: Doppelt hält besser. Statt aber ein zweites Passwort eingeben zu müssen, setzen die Firmen auf etwas anderes: Kunden sollen sich mit etwas authentifizieren, was sie weder vergessen noch verlieren können. Beliebt sind dafür so genannte "Sicherheitsfragen" - "Wie hieß die Marke deines ersten Motorfahrzeugs?", "In welcher Straße hast du als Kind gewohnt?" Einmal eingegeben, werden diese Antworten von Zeit zu Zeit vom Internetanbieter abgefragt.

SMS statt Sicherheitsfrage

Noch beliebter ist es, dem Nutzer einen Code – beispielsweise per SMS – zuzusenden. Nutzer des Nachrichtendienstes WhatsApp kennen das. Wenn man auf ein anderes Smartphone wechselt, gibt es eine SMS mit einer Code-Zahl, nur wer diese eingibt, kann das WhatsApp-Konto weiter nutzen. Auf die Spitze getrieben wird die Sache von Apple. Dort gibt es nicht nur Sicherheitsfragen. Wer ein neues Gerät anmelden will, muss sich zusätzlich legitimieren. Gibt es schon ein anderes Apple-Gerät im Haushalt, schickt der Konzern auf dieses Gerät eine Nachricht mit einem sechsstelligen Code. Nur wenn dieser auf dem neuen Gerät korrekt eingegeben wird, funktioniert die Anmeldung.

Ist das wirklich sicherer?

Ja, es ist sicherer als bisher. Und was war auch dringend nötig, denn Hacker waren zunehmend erfolgreich, fremde Konten zu übernehmen, indem sie einfach das Passwort erraten haben. Das geht jetzt nicht mehr – trotzdem nervt die neue Sicherheitstechnik viele Nutzer. Man muss sich mit den Sicherheitsfragen beschäftigen, muss SMS-Nachrichten abwarten oder erstmal auf ein zweites Gerät schauen, auf dem der Code angezeigt wird. Wer die Möglichkeit hat, sich zwischen der alten und der neuen Anmeldemethode zu entscheiden – manche Anbieter lassen das zu – sollte daher überlegen, was ihm wichtiger ist: Bequemlichkeit oder Sicherheit.

Bei wichtigen Accounts, die viele persönliche Daten haben, sollte in jedem Fall die Sicherheit im Vordergrund stehen. Die Crux an der Sache: Wer sich einmal für das neue Verfahren entschieden hat, kommt in der Regel nicht mehr davon weg. Die wenigsten Firmen bieten die Möglichkeit, die Zwei-Faktor-Authentifizierung wieder abzuschalten.

Noch ein bisschen warten?

Wenn die Sicherheitsbedenken nicht allzu groß sind, ist Abwarten eine Alternative. Aktuell sind mehrere Sicherheitstechniken in der Entwicklung, die eine sichere Authentifizierung künftig einfacher machen werden. Die Unternehmen wollen dafür auf Dinge zurückgreifen, die man wirklich nicht vergessen oder verlieren kann, falls einem die Marke des ersten Motorfahrzeugs doch entfällt. Das kann zum Beispiel der Fingerabdruck sein. Wie das funktionieren kann, zeigt Apple schon heute im Alltag: In allen aktuellen Mobilgeräten ist ein Fingerabdruck-Sensor eingebaut. Bis vor kurzem konnte man das Gerät damit lediglich entsperren, mittlerweile lässt sich die Technik aber auch für die Anmeldung und Nutzung verschiedener Dienste einsetzen; zum Beispiel für die Authentifizierung gegenüber dem Zahlungsdienstleister PayPal oder für die Freigabe von Bank-Überweisungen.

Gucken, sprechen und Co.

Ebenfalls angedacht beziehungsweise fast alltagstauglich sind die Identifizierung per Stimme oder Blick: Künftig könnte es reichen, einmal in die Smartphone-Kamera zu gucken, um sich bei einem Dienst anzumelden. Die Technik dafür ist entwickelt, aber noch nicht so sicher, dass Unternehmen ihr wirklich vertrauen würden; es dürfte noch zwei bis drei Jahre dauern, bevor diese Methode flächendeckend genutzt wird. Ähnlich ist es mit der Identifizierung per Stimme. Wobei sich so eine Methode dann natürlich auch erst einmal im Alltag bewähren muss. In manchen Situationen ist es einfach unpraktisch, das Smartphone anzugucken oder mit ihm zu sprechen.

Stand: 02.05.2017, 00:00