Sind unsere Schulen für die digitale Welt gut gerüstet?

Notwendig sind dafür weitreichende Investitionen in die digitale Infrastruktur. Die Bundesregierung hatte bereits zugesagt, 5 Mrd. Euro zur Verfügung zu stellen: vor allem, um die Ausstattung mit digitalen Medien an den Schulen voranzubringen. Aber auf dieses Geld warten die Schulen noch, unklar ist derzeit, ob und wann es kommt - die alte Bundesregierung hat es nicht mehr ausgezahlt.

Für das Land NRW hatte noch die alte Landesregierung das Programm "Gute Schule 2020" verabschiedet; damit werden den Schulen über einen Zeitraum von 4 Jahren 2 Mrd. Euro zur Verfügung gestellt. Aber dieses Geld fließt nicht nur in die Digitalisierung, es steht generell für die Sanierung der Schulen zur Verfügung. Im Jahr 2017 sind bisher lediglich 13,5 % der bisher abgerufenen Mittel in Höhe von 144,4 Mio. Euro in die Digitalisierung geflossen.

Die Folge: in vielen Schulen ist es zum Teil noch wie vor 50 Jahren: Der Lehrer steht an der Tafel - die Schüler schreiben brav in ihre Hefte.