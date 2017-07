Kein Kleingeld nötig

Bezahlt wird die "Digitale Postkarte" natürlich elektronisch, per Sofortüberweisung, PayPal oder Kreditkarte. Ab 1,70 Euro ist man dabei, aber über fünf Euro für eine Spezial-Postkarte etwa mit Panoramafoto ist kein Problem. Und: Vorsicht! Verschickt werden sollte sie nur über WLAN und nicht über das Mobilfunknetz im Ausland, denn Bilder nagen böse am Datenvolumen. Das Gute: Gestaltet werden die Karten offline, nur zum Hochladen ist eine Verbindung nötig. So können am Strand die neuesten Eindrücke notiert werden, verschickt wird dann aus der Hotellobby.

Mit Video geht auch

Eine andere Variante ist die Postkarten-App der «Österreichischen Post AG». Zusätzlich zum ganzen üblichen Schnickschnack bei der Gestaltung kann man hier nicht nur mit dem Finger auf dem Display unterschreiben, sondern auch eine persönliche Videobotschaft beifügen. Wie das? Ganz einfach: Ein bis zu 20 Sekunden langes Video wird aufgenommen und hochgeladen. Auf die Postkarte wird ein so genannter "QR-Code" gedruckt (das ist dieses kleine Schachbrettmuster), in dem sich ein Link ins Internet verbirgt, mit dem das Video angesehen werden kann. Eine echte multimediale Postkarte auf Papier.

Stand: 31.07.2017, 11:10