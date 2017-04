Code 7 – Episode 0: Allocation

And the winner is … "Code 7 – Episode 0: Allocation. Von wegen nicht mehr zeitgemäß: Code 7 zeigt, dass textbasierte Games sehr wohl noch fesseln können. Deshalb zeichnete die Jury das Science-Fiction-Abenteuer "Code 7" als "Bestes Jugendspiel" aus. Der Spielende muss als Hacker in einen schriftlichen Dialog mit Spielecharakteren treten, das heißt lesen und schreiben – und zwar auf englisch. Fremdsprachentraining ist also inklusive.