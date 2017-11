"Wir dachten, wir wüssten, wie es im Krieg ist…"

Anfang November erschien das Computerspiel "Call of Duty: WWII " (CoD:WWII), wobei "WWII" für "Word War II", also den 2. Weltkrieg steht. Die Werbekampagne ist massiv: Im Netz und im Fernsehen rummst es gewaltig, und an fast jeder Bushaltestelle blickt das schmutzige Gesicht eines müden G.I. gedankenverhangen aus Plakaten heraus.

Aber der Aufwand hat sich gelohnt: Bereits in den ersten drei Tagen nach Veröffentlichung verdiente Spielverlag Activision eine halbe Milliarde Dollar mit "CoD:WWII".

Als Spieler steuert man den Schützen Daniels mit seinem amerikanischen Platoon von der Normandie bis über die deutsche Grenze. Der texanische Farmerssohn dient natürlich freiwillig und ist überzeugt, für die richtige Sache zu kämpfen. Die im Vergleich zu allen späteren Kriegen vermeintlich klare Trennung zwischen Gut und Böse ist übrigens nach wie vor einer der Hauptgründe, warum der 2. Weltkrieg sehr gerne als Hintergrund für Militärspiele aller Art genutzt wird. Auf diesem Weg kämpft man mit einer Vielzahl von Schusswaffen gegen Aberhunderte virtueller, deutscher Soldaten – übrigens mit der gewohnt perfekten Steuerung, die das ganze Genre geprägt hat.

Halsbrecherische Action "ab 18"

Von der Normandie bis den Hürtgenwald

Gespickt ist die Geschichte mit halsbrecherischer Action – seit jeher ein Markenzeichen der "Call of Duty"-Reihe. Die Darstellung von Umgebung und Menschen ist in ihrem Realismus technisch überragend, bedeutet aber auch, dass es zu vielen brutalen Szenen kommt. Das Spiel ist deshalb mit der Alterbeschränkung "ab 18" belegt, also nur für Erwachsene geeignet.

Auffällig ist, dass Entwicklerstudio Sledgehammer und Spielverlag Activison in der Bewerbung von "CoD:WWII" von Anfang an betonten, mit welchem Aufwand sie versuchten, das Spiel historisch authentisch zu gestalten: Ein bekannter Militärhistoriker wurde als Berater engagiert, die Entwickler bereisten alle Orte, an die einen das Spiel führt, von Omaha Beach bis Aachen, alte Waffen und Fahrzeuge wurden genau studiert.

Sledgehammer-Chef Glen Schofield zeigte Journalisten Medaillen und Fotos seines Großvaters aus dem Zweiten Weltkrieg, um zu verdeutlichen, dass dieses Spiel versuchen wolle, den Betroffenen und dem Thema den nötigen Respekt zu zollen.

Historisch korrekter Sound und doch keine Kriegsrealität

Tatsächlich zeigt sich die historische Authentizität von "CoD:WWII" hauptsächlich im Klang der verwendeten Schusswaffen. Kaum etwas lernt man über die Kräfte, die in diesem Krieg wirkten, über sein Entstehen und seine Realität. Weder über die nationalpsychologischen und wirtschaftlichen Wurzeln des Krieges, noch über seinen weltumspannenden Charakter oder die geostrategischen Folgen von Amerikas Wiedereintritt in die Weltpolitik.

Es ist auch fragwürdig, ob ein Computerspiel einem überhaupt das Gefühl vermitteln kann, als verwundbarer, unerfahrener, junger Soldat in einen Konflikt geworfen zu sein, auf den einen nichts vorbereiten konnte, auf Angst, Grausamkeit, Schmerz, Tod − und das Töten. Stattdessen macht "CoD:WWII" den Spieler wieder zu einem Supersoldaten, der die Bösen im Dutzend abschießt.