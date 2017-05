Bildersuche rückwärts

Immer wieder erreichen uns Nachrichten, in denen User sich darüber beschweren, dass der WDR einseitig berichte und gezielt Informationen zurückhalte. Diese Vorwürfe werden zum Teil mit Links zu anderen "Nachrichtenseiten" oder mit "Beweis"-Fotos bestückt. Oft stellen wir bei der Überprüfung der Links und Bilder fest, dass unsere User Opfer von professionell und aufwendig produzierten, sogenannten Fakenews geworden sind.

Die "umgekehrte Bildersuche" bei Google ist eine recht schnelle und einfache Methode, gefakte Bilder zu enttarnen. Anhand eines Beispiels, das uns am Dienstag (03.05.2017) über unseren WDR -Twitter-Account erreichte, haben wir diesen Weg einmal dokumentiert.

Anti-Merkel-Protest in Russland?

Eine Userin twitterte ein Foto. Darauf zu sehen: eine angebliche Anti-Merkel-Demonstration in Russland anlässlich des derzeitigen Besuches der Bundeskanzlerin bei Präsident Putin.

Über dem Bild steht "Millionen Menschen in ganz Russland demonstrieren gegen den Besuch von Merkel in Sotschi". Das Bild zeigt eine Menschenmenge, über ihren Köpfen werden eine russische Flagge, ein Plakat mit der Aufschrift "Go home" und ein Anti-Merkel-Plakat hochgehalten.