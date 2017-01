Smartphone-Akkus machen im Winter schlapp

Dauerhafte Kälte

Wer den ganzen Tag Ski fährt oder einen langen Spaziergang macht, sollte das Smartphone möglichst vor dem Auskühlen schützen. Es sollte also auf keinen Fall im Auto bleiben – dort wird es nämlich genau so kalt wie draußen. Das gilt übrigens auch für mobile Navis. Am besten ist es, das Smartphone möglichst nah am Körper zu tragen. Also eher nicht in der Handtasche oder dem Rucksack, sondern besser in einer Innentasche der Jacke oder der Hosentasche. Wer zwischendurch telefonieren muss, tut das am besten mit Headset. Auf diese Weise muss man das Smartphone nicht aus der Tasche holen.

Schnelle Temperaturwechsel

Dauerhafte Kälte ist aber nicht das einzige Problem. Besonders gefährlich sind rasche Temperaturschwankungen. Wer aus der Kälte in die warme Wohnung kommt, mutet dem Smartphone viel zu. Wenn es zu schnell warm wird, kann im Gehäuse Kondenswasser entstehen. So wie auch Brillen beschlagen, wenn man aus der Kälte ins Warme kommt. Dieses Wasser kann im Gehäuse dauerhafte Schäden anrichten und das Gerät sogar kaputtmachen. Um das zu verhindern, sollte das Smartphone möglichst langsam warm werden. Also: auf keinen Fall auf der Heizung oder mit einem Fön aufwärmen. Besser das Gerät in der Tasche lassen, damit es sich langsam an die Umgebungstemperatur anpasst. Wer sicher gehen will, kann das Gerät für eine halbe Stunde bis Stunde ausschalten, bis es auf Zimmertemperatur ist. Das Kondenswasser im Gehäuse sieht man in der Regel nicht von außen, es kann aber trotzdem da sein. Sieht man es doch einmal, etwa weil das Display von innen beschlägt, dann muss das Gerät sofort ausgeschaltet werden. Wenn möglich sollte man auch den Akku rausnehmen und dann das offene Gerät an einem trockenen Ort lagern. Bis es wieder komplett trocken ist, kann es sogar ein paar Tage dauern. Wichtig außerdem: Nie das Handy direkt ans Ladegerät anschließen, wenn es noch kalt ist. Das schadet den Akkuzellen und kann ihn dauerhaft beschädigen.

Garantie und Gewährleistung

Wenn das Handy der Kälte zum Opfer fällt, wird es schwierig, sich den Schaden ersetzen zu lassen. Wasserschäden sind normalerweise nicht von der Herstellergarantie abgedeckt, auch wenn sie durch Kondenswasser entstehen. Wer sicher gehen will, dass das Gerät einen Tag im Freien übersteht, sollte es deshalb am besten ausschalten.

Power trotz schlappem Akku

Wenn der Akku bei Minusgraden schon nach ein paar Minuten in die Knie geht, man aber dringend telefonieren muss, hilft kurzfristig ein externer Akku, auch Powerbank genannt. Je nach Leistung lässt sich das Smartphone damit mehrere Male komplett aufladen. Aber auch hier gilt: Erst dann anschließen, wenn sich das Gerät langsam aufgewärmt hat.