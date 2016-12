Arbeitsfrei am 31. Oktober - vor 500 Jahren hat Martin Luther seine Thesen veröffentlicht. Deshalb wird der Reformationstag 2017 einmalig zum bundesweiten Feiertag. Besonders günstig für Arbeitnehmer in NRW: Der Feiertag fällt auf einen Dienstag, der folgende erste November ist ebenfalls frei. Wer am Brückentag, den 30. Oktober, Urlaub nimmt, sichert sich fünf arbeitsfreie Tage.