Aldi macht Schluss mit Einwegtüten

Aldi ist damit der erste große Lebensmitteleinzelhändler in Deutschland, der seinen Kunden ausschließlich Mehrwegtragetaschen an der Kasse anbietet. Sie sollen ab Oktober 2017 bei Aldi Süd zunächst in der Region München und bei Aldi Nord im Raum Berlin angeboten werden. Nach und nach würden dann alle übrigen Aldi-Filialen nachziehen, gab der Konzern bekannt. Einwegtüten sollen in den jeweiligen Filialen dann zeitgleich aus dem Sortiment verschwinden.