WDR erhält insgesamt 12 Auszeichnungen beim Deutschen Filmpreis

Bei der Verleihung des Deutschen Filmpreises hat der Westdeutsche Rundfunk insgesamt zwölf Auszeichnungen erhalten.



"Toni Erdmann" wurde dabei sechsmal prämiert:



• Die Goldene Lola für den besten programmfüllenden Spielfilm geht an die Produzenten: Janine Jackowski, Jonas Dornbach und Maren Ade



• Bestes Drehbuch: Maren Ade



• Beste Regie: Maren Ade



• Beste Weibliche Hauptrolle: Sandra Hüller



• Beste Männliche Hauptrolle: Peter Simonischek



• Bester Schnitt: Heike Parplies



Die bewegende Vater-Tochter-Beziehung um den Musiklehrer Winfried mit einem ausgeprägten Hang zum Scherzen und seiner Tochter Ines, einer Karrierefrau, die um die Welt reist, um Firmen zu optimieren, ist bereits mit fünf Europäischen Filmpreisen 2016 ausgezeichnet worden und erhielt als bester nicht-englischsprachiger Film Nominierungen sowohl für den Golden Globe als auch für den Oscar. Federführende Redaktion Ulrich Herrmann (SWR) und Andrea Hanke (WDR), Georg Steinert (ARTE). Eine Produktion von Komplizen Film in Koproduktion mit coop99 Filmproduktion, knm, Missing Link Films, dem SWR, WDR und ARTE, gefördert u.a. von der Film und Medienstiftung NRW.

Die WDR/ARTE-Produktion "Wild" wurde viermal ausgezeichnet:



• Als bester programmfüllender Spielfilme mit einer Lola in Bronze



• Georg Friedrich für die beste männliche Nebenrolle



• Reinhold Vorschneider für die beste Kamera/Bildgestaltung



• Und Rainer Heesch, Martin Steyer, Christoph Schilling, Lars Ginzel für die beste Tongestaltung



Auf dem Weg zur Arbeit steht Ania einem Wolf gegenüber. Seit sie ihm in die Augen gesehen hat, kommt es ihr so vor, als wäre ihr bisheriges Leben ein Witz.