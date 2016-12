Der WDR ist das öffentlich-rechtliche Medienunternehmen in Nordrhein-Westfalen – und der Lieblingsprogramm-Macher für die Menschen im Land. Ob Lokalpolitik, Wetterbericht, Verkehrslage oder regionale Events: Der WDR gibt den Menschen in Nordrhein-Westfalen verlässliche Orientierung. Um den Dialog mit dem Publikum aufzunehmen, ist der WDR näher dran – an den Menschen, den Themen, der Region. Vor Ort und mittendrin ist der WDR überall im Land: mit seinen elf Studios und fünf Büros.

Das Studio Siegen berichtet über das, was die Menschen im Sauer- und Siegerland, in Wittgenstein und der Soester Börde bewegt und was sie wissen wollen aus Politik, Wirtschaft, Kultur und Sport. Neben dem Studio Siegen unterhält der WDR ein Büro in Arnsberg.

Lokalzeit auf WDR 2

MO bis FR, von 6 Uhr morgens bis 6 Uhr abends immer um Halb

LOKALZEIT SÜDWESTFALEN, WDR FERNSEHEN

MO bis FR, 19.30 bis 20.00 Uhr

SA, 19.30 bis 20.00 Uhr, Lokalzeit am Samstag (landesweit)

Eine Auswahl aktueller Beiträge aus Ihrer Region ist auch in der WDR Mediathek zu finden.