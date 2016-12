Studio Düsseldorf

Anfahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln:

- S-Bahn: Linien 8, 11, 28; Haltepunkt Völklinger Straße

- Mit dem Bus vom Hbf: Linie 732 (Rheinturm)

- Mit der Straßenbahn vom Hbf: Linien 706 und 709 (Landtag/Kniebrücke)

Anfahrt mit dem Auto (aus allen Richtungen):

- Richtung Hafen/Landtag

- in den Rheinufertunnel

- Ausfahrt: Medien/WDR/Landtag

- Parkhäuser/Parkplatz in der Nähe (eingeschränkte Öffnungszeiten)

WDR Büro Kleve

Hoffmannallee 91

47533 Kleve

Tel.: 02821/7777 - 0

Fax: 02821/7777 - 89

Anfahrt mit dem Auto:

- A 57 Richtung Nimwegen

- Ausfahrt Kleve

- B 9 Richtung Kleve

- nach 13,3 km links in die Lindenallee

- dann nach 600 m links in die Hoffmannallee



oder:



- A 3 Richtung Arnheim

- Ausfahrt Emmerich

- B 220 Richtung Kleve/'s-Heerenberg

- nach 11,5 km auf Klever Ring

- über Gruftstraße nach rechts in die Hoffmannallee

Anfahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln:

- Bahn - RE 10 ("Niers-Express") bis Endstation Klever Bahnhof

- Bus-Linie 50 bis Gutenbergstraße