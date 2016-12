Kontakt zum Studio Düsseldorf

Führung durch das Funkhaus Düsseldorf

Die Teilnehmerzahl für eine kostenlose Führung (Dauer ca. 60 bis 90 Minuten) beträgt min. 15 bis max. 50 Personen. Einzelpersonen können sich gerne an eine Gruppe anschließen. Die Teilnehmer sollten mindestens 14 Jahre alt sein. Nach einem kurzen Informationsfilm über die Arbeit im Funkhaus Düsseldorf zeigen wir Ihnen unsere Hörfunk- und Fernsehstudios. Aus organisatorischen Gründen bitten wir um eine Terminabsprache. Wegen der großen Nachfrage sind für Gruppen Anmeldefristen von derzeit ca. zwei Monaten erforderlich. Die verbindliche Anmeldung muss schriftlich erfolgen:



E-Mail: besucherservice.duesseldorf@wdr.de

Telefon: 0211/8900-0

oder schriftlich an das:

WDR-Funkhaus Düsseldorf

Besucherservice

Stromstraße 24

40221 Düsseldorf



Bitte geben Sie unbedingt das Besuchsdatum, die Uhrzeit (10.00 h, 12.00 h, 14.00 h, 16.00 h) und die vorgesehene Teilnehmerzahl an. Die Teilnahme an einer Sendung ist mit dieser Einladung nicht verbunden. Eintrittskarten für Sendungen werden nur von den jeweils zuständigen Redaktionen vergeben.



WDR Marketing

Besucherservice